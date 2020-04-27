Женщина помогла соседу и неожиданно разбогатела

Жительница американского города Уилмингтон, штат Делавэр, сыграла в лотерею, пока помогала соседу, и неожиданно разбогатела. Ее слова приводит портал UPI.

52-летняя женщина, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, что отправилась в супермаркет по просьбе одного из соседей в ее доме. «Оказавшись в магазине, я подумала, почему бы не купить себе парочку лотерейных билетов», — вспоминает она.

Материалы по теме «Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером

Любительница азартных игр приобрела два билета мгновенной лотереи Money Frenzy, один из которых принес ей неожиданное богатство. Сумма выигрыша составила 250 тысяч долларов (18,6 миллиона рублей).

«Я так удивилась, — призналась победительница. — Я ведь и не планировала в тот день идти по магазинам». На выигранные деньги американка хочет переехать в новый дом и купить машину для инвалида.

Ранее сообщалось, что в штате Коннектикут, США, женщина выиграла в лотерее десять тысяч долларов, помогая своему парню развозить хлеб. Она сорвала куш в десять тысяч долларов (743 тысячи рублей по текущему курсу).

2344894