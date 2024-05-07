США решили не менять готовность ядерных сил на фоне учений России

Пентагон: США не видят поводов менять готовность ядерных сил на фоне учений РФ

Соединенные Штаты Америки приняли решение не менять готовность ядерных сил на фоне готовящихся учений России, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не видели никакого повода менять нашу собственную готовность. Мы не видели свидетельств тому, что Россия планирует использовать ядерное оружие», — объяснила она во время брифинга.

Ранее стало известно, что Белоруссия и Россия проведут совместную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия. Как указал глава белорусского Минобороны Виктор Хренин, в ходе проверки носителей тактического ядерного оружия в республике проведут отработку ядерных ударов.