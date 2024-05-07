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22:19, 7 мая 2024Мир

США решили не менять готовность ядерных сил на фоне учений России

Пентагон: США не видят поводов менять готовность ядерных сил на фоне учений РФ

Фото: Jason Reed / Reuters

Соединенные Штаты Америки приняли решение не менять готовность ядерных сил на фоне готовящихся учений России, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не видели никакого повода менять нашу собственную готовность. Мы не видели свидетельств тому, что Россия планирует использовать ядерное оружие», — объяснила она во время брифинга.

Ранее стало известно, что Белоруссия и Россия проведут совместную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия. Как указал глава белорусского Минобороны Виктор Хренин, в ходе проверки носителей тактического ядерного оружия в республике проведут отработку ядерных ударов.

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      Маргарита Пименова
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