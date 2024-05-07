Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:18, 7 мая 2024Силовые структуры

Суд арестовал бывшего директора центра анализа при Росприроднадзоре

Суд арестовал экс-директора Федерального центра анализа при Росприроднадзоре

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Преображенский суд Москвы арестовал бывшего директора подведомственного Росприроднадзору ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» (ФЦАО) Владислава Новикова. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, экс-чиновник злоупотребил должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

ФЦАО оказывает услуги гражданам и организациям, связанные с экологической составляющей и природоохранной деятельностью на всей территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Белоруссии проверяют готовность к применению ядерного оружия. Лукашенко рассказал, что будет дальше

      В России рассказали о массовых потерях ВСУ из-за тактики «живого разминирования»

      США начали в Европе крупные военные учения

      США решили не менять готовность ядерных сил на фоне учений России

      Суд арестовал бывшего директора центра анализа при Росприроднадзоре

      «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» опубликовала откровенное фото с работы

      Ивлеева вернулась к съемкам в «Орле и решке»

      В Аргентине начался суд по вопросу выдачи Украине российского гражданина

      Путин распорядился сократить срок временной нетрудоспособности

      США назначили миллионную награду за сведения о россиянине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше