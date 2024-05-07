Суд арестовал бывшего директора центра анализа при Росприроднадзоре

Суд арестовал экс-директора Федерального центра анализа при Росприроднадзоре

Преображенский суд Москвы арестовал бывшего директора подведомственного Росприроднадзору ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» (ФЦАО) Владислава Новикова. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, экс-чиновник злоупотребил должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

ФЦАО оказывает услуги гражданам и организациям, связанные с экологической составляющей и природоохранной деятельностью на всей территории России.