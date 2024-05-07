Путин распорядился сократить срок временной нетрудоспособности

Путин поручил сократить продолжительность временной нетрудоспособности россиян

Президент России Владимир Путин распорядился сократить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте к 2030 году. Об этом говорится подписанном указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

В документе сказано, что это необходимо сделать «на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом».

До этого глава России поручил правительству удвоить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране в ближайшие шесть лет, а также обеспечить россиян жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека.