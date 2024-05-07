Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:43, 7 мая 2024Экономика

Путин поручил обеспечить россиян жильем

Путин поручил обеспечить россиян жильем площадью не менее 33 квадратных метров

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить россиян жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека. Так говорится в подписанном указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», который опубликован на сайте Кремля.

Так, жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека граждан собираются обеспечить к 2030 году. К 2036-му показатель должны увеличить до 38 квадратных метров.

В марте Путин поручил правительству подготовить новую программу расселения аварийного жилья. Президент также выразил уверенность, что в российских регионах активно будут подключаться к этой работе или продолжать ее там, где она уже идет достаточно интенсивно.

Ранее в Госдуме поддержали идею выдавать бесплатное жилье многодетным семьям. Однако вместе с тем парламентарии сочли предложение вряд ли реализуемым.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Белоруссии проверяют готовность к применению ядерного оружия. Лукашенко рассказал, что будет дальше

      В небе над российским регионом заметили мамматусы

      Российская армия уничтожила штаб ВСУ в Харьковской области

      46-летняя Анфиса Чехова снялась топлес в ванной

      Rocket Lab раскрыла подробности о создаваемых для Пентагона спутниках

      Бывшую железнодорожницу осудят за взятки за незаконное использование помещений

      Названо последствие отправки Западом войск на Украину

      Путин поручил удвоить минимальный размер оплаты труда в России

      Женщина превратилась в «вампира» из-за редкой болезни

      Туристы заметили акулу на популярном пляже Европы и сняли ее на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше