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14:46, 22 февраля 2024Среда обитания

В Госдуме поддержали идею давать бесплатное жилье одной категории граждан

Депутат Бессараб назвала хорошей идею выдавать бесплатный дом многодетным семьям

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Идея выдавать бесплатное жилье многодетным семьям хорошая, высказалась в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Однако вместе с тем парламентарий назвала предложение вряд ли реализуемым.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила премьер-министру Михаилу Мишустину создать федеральную программу, в рамках которой многодетные семьи смогут бесплатно получить дом.

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В течение первого квартала 2024 года, согласно плану проведения Года семьи в Российской Федерации, президентом поручено правительству обсуждать предложения по продлению сроков действия программ поддержки и их усовершенствованию, сообщила Бессараб. «О чем идет речь. Это 450 тысяч для погашения кредита по ипотечному кредитованию для многодетных семей и "Молодая семья", та льготная ипотека, которая предусматривается для молодых семей, в том числе многодетных семей», — уточнила она.

Кроме того, депутат отметила, что в России в соответствии с Земельным Кодексом предусмотрена выдача многодетным семьям земельного участка для строительства индивидуального жилья.

«Решается это по-разному в разных субъектах, кто-то предоставляет действительно жилищные сертификаты в размере стоимости определенных квадратных метров, но я не знаю, если честно, таких регионов, даже самых богатых, кто мог бы предоставить многодетной семье бесплатно жилье полностью готовое. То есть это какая-то помощь, поддержка. В отдельных регионах можно на средства материнского семейного капитала и дополнительно 450 тысяч купить жилье, но далеко не во всех, мы понимаем, почему», — высказалась парламентарий.

Я не думаю, что эта программа реализуемая, потому что это колоссальных денег требует, а у нас все-таки бюджет на сегодняшний день дефицитный, поэтому будем ждать, что предложит ДОМ.РФ, правительство по продлению действия тех программ, которые у нас уже есть, но их действие приостановлено

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что программа «Молодая семья», которая позволяет россиянам компенсировать до 35 процентов стоимости жилья за счет государства, будет продлена после 2025 года.

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