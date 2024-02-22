В России захотели давать бесплатное жилье одной категории граждан

Депутат Лантратова предложила давать бесплатное жилье многодетным семьям

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать федеральную программу, в рамках которой многодетные семьи смогут бесплатно получить дом. О том, что в России захотели давать жилье одной категории граждан, сообщает RT.

Лантратова направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором отметила напряженную демографическую ситуацию в стране. Она привела данные исследования, согласно которым 45 процентов семей не хотят рожать ребенка из-за плохих жилищных условий.

Для стимулирования рождаемости депутат предлагает создать программу «Семейный дом» для строительства жилых домов, которые перейдут многодетным семьям в пожизненное безвозмездное пользование. Предполагается, что условия пользования будут прекращены после кончины обоих родителей, но продлены в том случае, если их потомки также создали многодетную семью, проживающую в этом доме.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что программа «Молодая семья», которая позволяет россиянам компенсировать до 35 процентов стоимости жилья за счет государства, будет продлена после 2025 года.