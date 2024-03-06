Путин поручил подготовить новую программу расселения аварийного жилья

Путин поручил кабмину разработать новую программу расселения аварийного жилья

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить новую программу расселения аварийного жилья. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию Юга России и Приазовья, передает ТАСС.

«При федеральной поддержке наши южные регионы существенно нарастили объемы расселения аварийного жилья, аварийного фонда. Важно не снижать такую динамику», — отметил Путин. Он подчеркнул, что правительству уже поручено подготовить новую федеральную программу по данному вопросу. Также президент выразил уверенность, что в субъектах РФ активно будут подключаться к этой работе или продолжать ее там, где она уже идет достаточно интенсивно.

Российский лидер подчеркнул, что жилая застройка должна идти синхронно со всей социальной инфраструктурой, включая школы, больницы, детские сады.

Ранее Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым владельцам аварийного жилья смогут вне очереди предоставить новое по договору соцнайма.