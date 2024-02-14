Собственникам аварийного жилья смогут вне очереди предоставить новое

Владельцы аварийного жилья смогут оперативно получать новое по договору соцнайма

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым владельцам аварийного жилья смогут вне очереди предоставить новое по договору соцнайма. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в статьи 57 и 95 Жилищного кодекса РФ. Новый закон устранил правовую лакуну, когда россияне, проживающие в аварийных квартирах на основании договора соцнайма, могут оперативно получить другое жилье по договору, тогда как собственники аварийной недвижимости такой возможности не имели и должны были продолжать жить в ветхих постройках в ожидании своей очереди на получение льготного жилья либо снимать квартиру на коммерческих условиях.

Закон вступит в силу через 10 дней после публикации.

В этот же день глава государства также подписал закон, дающий регионам России право на ограничение работы «наливаек» в жилых домах.