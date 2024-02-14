Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:34, 14 февраля 2024Россия

Путин подписал закон о «наливайках»

Президент России Путин подписал закон о «наливайках»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве регионов России на ограничение работы «наливаек» в жилых домах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон наделяет российские регионы правом вводить запрет на розничную торговлю пивом и других слабоалкогольных напитков, в том числе во многоквартирных домах и пунктах общественного питания.

Помимо пива, под действие новой нормы также попадают пивные напитки, сидр и медовуха.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с «наливайками» связан ряд правонарушений, такие как шум и беспорядки под окнами россиян. «После принятия решения о запрете "наливаек", у региональных властей будут все возможности навести порядок в этой сфере», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла искусствовед Нина Молева. Она завещала президенту Путину коллекцию картин на миллиарды долларов

      Россиян стали чаще звать на работу за рубежом

      Молдавский оппозиционер допустил возможность переезда в Россию

      Пропавшего год назад россиянина нашли при чистке каналов

      Китай поддержал Россию по Украине в ООН

      Путин подписал закон о «наливайках»

      Страх перед Россией заставил членов НАТО увеличить расходы на оборону

      В Госдуме захотели расширить перечень имеющих право оказывать медпомощь

      Россиянин впал в кому из-за компьютерной игры

      Британский телеканал признал правдивость слов российского посла об Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше