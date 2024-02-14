Президент России Путин подписал закон о «наливайках»

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве регионов России на ограничение работы «наливаек» в жилых домах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон наделяет российские регионы правом вводить запрет на розничную торговлю пивом и других слабоалкогольных напитков, в том числе во многоквартирных домах и пунктах общественного питания.

Помимо пива, под действие новой нормы также попадают пивные напитки, сидр и медовуха.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с «наливайками» связан ряд правонарушений, такие как шум и беспорядки под окнами россиян. «После принятия решения о запрете "наливаек", у региональных властей будут все возможности навести порядок в этой сфере», — отметил он.