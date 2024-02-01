Спикер Володин: Госдума приняла закон о «наливайках» в многоквартирных домах

Госдума приняла закон, позволяющий регионам запрещать так называемые «наливайки» — точки по продаже алкогольных напитков — в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам председателя нижней палаты российского парламента, депутатам поступало много обращений от россиян, которые жаловались на шум и беспорядки у таких алкоточек, поэтому парламент решил расширить права регионов.

«Шум и беспорядки мешают им (россиянам) спокойно жить Теперь, после принятия решения о запрете "наливаек", у региональных властей будут все возможности навести порядок в этой сфере», — объявил Володин.

После принятия Госдумой документ поступит на рассмотрение в Совет Федерации, после чего — на подпись президенту. Закон вступит в силу после публикации на официальном портале правовой информации.

В Ассоциации крафтовых пивоварен предлагали Госдуме не передавать регионам право регулировать время продажи алкоголя в общепите, который находится в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Пивовары считают, что запрет может отрицательно сказаться на добросовестных продавцах.