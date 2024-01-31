Бизнесмены решили бороться за продажу алкоголя в жилых домах

Пивоварни предложили не разрешать регионам регулировать время продажи алкоголя

Ассоциация крафтовых пивоварен (включает «Волковскую пивоварню», Konix Brewery и т. д.) предложила Госдуме не передавать российским регионам право регулировать время продажи алкоголя в общепите, который находится в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение к председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину.

Норма, против которой выступает ассоциация, есть в законопроекте, направленном на ограничение работы организаций, торгующих алкоголем круглосуточно под видом оказания услуг общепита. В нем,

в том числе, предлагается дать регионам право запрещать розничную продажу пива, сидра и медовухи в одной точке общепита, либо разрешать только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

В пояснительной записке к законопроекту отметили, что розничная продажа крепкого спиртного при оказании услуг общепита уже запрещена и наказывается лишением лицензии. При этом продажа пива и сидра не лицензируется, а жители домов жалуются именно на такие заведения.

Ассоциация пивоварен поддерживает законопроект в части разделения продажи пива и сидра. Однако там считают, что ограничения времени продаж регионами грозят создать неравные условия для компаний, которые работают в соседних областях. В ассоциации считают, что такие ограничения должны вводиться на федеральном уровне.

Президент Ассоциации крафтовых пивоварен Алексей Аксель уверен, что, если заведения в разных регионах будут работать по разному графику, это усложнит продажу для добросовестных компаний, а также для потребителей.

В 2020 году в России запретили «наливайки» в жилых домах. Одной из причин запрета указывалось то, что такие объекты зачастую продают нелицензированный алкоголь. Запрет касался заведений, площадь которых составляет меньше 20 квадратных метров.