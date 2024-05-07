Путин поручил удвоить минимальный размер оплаты труда в России

Путин поручил увеличить МРОТ в России до 35 тысяч рублей к 2030 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству удвоить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране в ближайшие шесть лет. Об этом говорится в указе главы государства «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

С 1 января 2024 года МРОТ в России установлен на уровне в 19 242 рубля в месяц. В указе уточняется, что к 2030-му этот показатель должен будет достичь величины не менее 35 тысяч рублей. Подобная цель должна стать одной из главных для российской экономики в среднесрочной перспективе.

Кроме того, к 2030 году уровень бедности в стране, согласно основным положениям президентского указа, должен будет опуститься ниже отметки в 7 процентов, а к 2036-му — ниже 5 процентов. Уровень бедности многодетных семей в стране к этим периодам времени он поручил снизить до 12 и 8 процентов соответственно.

Ранее Путин потребовал от правительства обеспечить вхождение российской экономики в четверку крупнейших в мире по паритету покупательной способности к 2030 году. Президент поручил выполнить эту задачу за счет наращивания производительности труда в стране при сохранении макроэкономической стабильности.