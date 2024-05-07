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19:47, 7 мая 2024Экономика

Путин назвал главную цель для российской экономики

Путин поручил вывести Россию на четвертое место среди ведущих экономик мира

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил правительству вывести Россию на четвертое место среди ведущих экономик мира по размеру ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Об этой задаче говорится в указе главы государства «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Добиться вышеуказанной цели Путин поручил «не позднее 2030 года». Выполнить эту задачу необходимо в том числе за счет наращивания производительности труда в стране. Кроме того, в среднесрочной перспективе важно будет сохранить макроэкономическую стабильность, низкую безработицу и снижение уровня структурной безработицы, уточняется в президентском указе.

В первой половине марта Путин заявил, что российской экономике в ближайшие несколько лет под силу опередить японскую по паритету покупательной способности. Однако для выполнения этой цели властям потребуется проделать большой объем работы, направленной на модернизацию и изменение структуры национальной экономики.

Тогда в качестве основных целей Путин назвал создание в стране «более эффективной, более современной, более инновационной» экономики. При их реализации Россия сможет рассчитывать на «достойную» позицию в рейтинге Всемирного банка не только по паритету покупательной способности, но и по доходам на душу населения.

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      Анатолий Акулов
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