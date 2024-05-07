Путин назвал главную цель для российской экономики

Путин поручил вывести Россию на четвертое место среди ведущих экономик мира

Президент России Владимир Путин поручил правительству вывести Россию на четвертое место среди ведущих экономик мира по размеру ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Об этой задаче говорится в указе главы государства «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Добиться вышеуказанной цели Путин поручил «не позднее 2030 года». Выполнить эту задачу необходимо в том числе за счет наращивания производительности труда в стране. Кроме того, в среднесрочной перспективе важно будет сохранить макроэкономическую стабильность, низкую безработицу и снижение уровня структурной безработицы, уточняется в президентском указе.

В первой половине марта Путин заявил, что российской экономике в ближайшие несколько лет под силу опередить японскую по паритету покупательной способности. Однако для выполнения этой цели властям потребуется проделать большой объем работы, направленной на модернизацию и изменение структуры национальной экономики.

Тогда в качестве основных целей Путин назвал создание в стране «более эффективной, более современной, более инновационной» экономики. При их реализации Россия сможет рассчитывать на «достойную» позицию в рейтинге Всемирного банка не только по паритету покупательной способности, но и по доходам на душу населения.

