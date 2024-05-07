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21:48, 7 мая 2024Мир

В Аргентине начался суд по вопросу выдачи Украине российского гражданина

В Аргентине начался суд над россиянином Чуркиным по экстрадиции на Украину

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

В Аргентине начался суд о возможной экстрадиции на Украину гражданина России Игоря Чуркина. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Кристиан Рубилар.

По его словам, процесс уже идет. Сейчас сторона защиты предоставляет свои доказательства, а также документы, исключающие возможность выдачи россиянина, получившего статус беженца и запросившего гражданство Аргентины.

Рубилар не смог уточнить, сколько времени может занять рассмотрение дела.

В начале февраля полиция Аргентины задержала россиянина по запросу Киева. Сын российского бизнесмена Игоря Чуркина прибыл в страну вместе с семьей как турист. По версии украинского Государственного бюро расследований, задержанный пытался сохранить имущество предприятия «Львовские автобусные заводы» за счет государственного банка Украины.

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      Марина Совина
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