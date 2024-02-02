Сына российского бизнесмена задержали в Аргентине по просьбе Украины. Зачем он нужен Киеву?

Россиянина Игоря Чуркина задержали в Аргентине по запросу Украины

Сына российского бизнесмена Игоря Чуркина задержали в Аргентине. О задержании россиянина, приехавшего в страну в туристических целях, сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР). По их данным, жителя РФ подозревают в совершении уголовного правонарушения на Украине.

Аргентинская полиция задержала сына Чуркина на основании доказательств, собранных ГБР. В ведомстве утверждают, что задержанный «пытался сохранить активы в Украине за счет государственного банка».

По версии ГБР, россиянин обманом пытался сохранить бизнес на Украине

В ГБР напомнили, что в июле 2022 года там предъявили обвинение гражданину России и «его сообщнику», которые, по версии следствия, пытались сохранить имущество предприятия «Львовские автобусные заводы» во Львове.

Фото: РИА Новости

В украинском ведомстве пояснили, что предприятие взяло крупный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Российский бизнесмен якобы потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать их, при этом он не хотел потерять свою компанию.

Российский бизнесмен разработал схему блокировки аукциона по продаже залогового имущества украинским банком. Предприятие под контролем сына олигарха подало в полицию заведомо ложное заявление о совершении уголовного правонарушения представителями банка Государственное бюро расследований Украины

Должностные лица учреждения обвинялись в вымышленном особо тяжком правонарушении. Это стало основанием для регистрации уголовного производства. На имущество наложили арест.

Владельца организации уведомили о подозрении в совершении преступления по статье 383 УК Украины («Заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения»). Подавшего заявление руководителя предприятия суд признал виновным. Его заочно приговорили к двум годам лишения свободы.

Россиянина задержали по просьбе Киева

Позже стало известно, что задержание было произведено по просьбе Киева. Заведующая консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова пояснила, что гражданин страны И.И. Чуркин прибыл в Аргентину вместе с семьей в качестве туриста.

1 февраля состоялось предварительное заседание суда, по решению которого указанный гражданин был освобожден под подписку о невыезде из страны Наталья Пустовалова заведующая консульским отделом посольства России

В ближайшие 45 дней россиянина ожидает суд, который должен рассмотреть дело и решить, экстрадировать ли мужчину на Украину или нет.