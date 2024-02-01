Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:38, 1 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о задержании сына российского бизнесмена Чуркина

ГБР Украины: в Аргентине задержан сын российского бизнесмена Чуркина

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Аргентине задержан сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, его подозревают в совершении уголовного правонарушения на Украине. Об этом заявило украинское Государственное бюро расследований (ГБР) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что аргентинские правоохранители задержали сына Чуркина на основании доказательств, собранных ГБР. Согласно заявлению ведомства, он «пытался сохранить активы в Украине за счет государственного банка». ГБР также напомнило, что в июле 2022 года сотрудники бюро предъявили обвинение российскому гражданину и «его сообщнику». По версии следствия, они пытались сохранить имущество предприятия во Львове.

Речь идет о компании «Львовские автобусные заводы». ГБР утверждает, что предприятие взяло большой кредит в госбанке под залог своего имущества. Российский бизнесмен якобы потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать их банку, а также не хотел потерять компанию, добавили в бюро.

Руководитель предприятия под контролем сына Чуркина подал заведомо ложное заявление о совершении уголовного преступления представителями банка, что стало основанием для регистрации уголовного производства, проинформировали в ГБР.

Ранее ГБР завершило следствие по делу против вице-спикера Госдумы Александра Бабакова и передало его в суд. Как сообщалось, депутату заочно предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины и оправдании действий России.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Установлены все погибшие в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом

      Агата Муцениеце показала внешность без косметики

      Два россиянина решили продавать смешанный с антисептиком контрафактный алкоголь

      Раскрыто число выдворенных из России нелегальных мигрантов

      Запущенный без российских РД-181 американский Cygnus состыковался с МКС

      Китайским автозаводам перестало хватать электронных блоков

      В Венгрии назвали безответственными заявления о претензиях на Закарпатье

      Россиянина Амфетаминова задержали за распространение мефедрона

      МИД России заявил о размещении ядерного оружия США в Британии в скором будущем

      Ресурсы ЕС для военной поддержки Украины оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше