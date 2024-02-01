На Украине заявили о задержании сына российского бизнесмена Чуркина

ГБР Украины: в Аргентине задержан сын российского бизнесмена Чуркина

В Аргентине задержан сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, его подозревают в совершении уголовного правонарушения на Украине. Об этом заявило украинское Государственное бюро расследований (ГБР) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что аргентинские правоохранители задержали сына Чуркина на основании доказательств, собранных ГБР. Согласно заявлению ведомства, он «пытался сохранить активы в Украине за счет государственного банка». ГБР также напомнило, что в июле 2022 года сотрудники бюро предъявили обвинение российскому гражданину и «его сообщнику». По версии следствия, они пытались сохранить имущество предприятия во Львове.

Речь идет о компании «Львовские автобусные заводы». ГБР утверждает, что предприятие взяло большой кредит в госбанке под залог своего имущества. Российский бизнесмен якобы потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать их банку, а также не хотел потерять компанию, добавили в бюро.

Руководитель предприятия под контролем сына Чуркина подал заведомо ложное заявление о совершении уголовного преступления представителями банка, что стало основанием для регистрации уголовного производства, проинформировали в ГБР.

Ранее ГБР завершило следствие по делу против вице-спикера Госдумы Александра Бабакова и передало его в суд. Как сообщалось, депутату заочно предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины и оправдании действий России.