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11:15, 26 января 2024Бывший СССР

На Украине передали в суд дело вице-спикера Госдумы

ГБР Украины передало дело вице-спикера Госдумы Бабакова в суд

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило следствие по делу против вице-спикера Госдумы Александра Бабакова и передало его в суд. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Депутату заочно предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины и оправдании действий России. Санкции по статьям предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Причиной обвинения стало то, что Бабаков голосовал за включение Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, а также называл Донецкую народную республику и Херсонскую область «территориями, которые Россия должна не спонсировать, а развивать и использовать в собственных экономических целях».

Киев объявил в розыск вице-спикера Госдумы в декабре 2023 года. Одновременно с этим был был объявлен в розыск президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.

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      Александр Курбатов
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