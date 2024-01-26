На Украине передали в суд дело вице-спикера Госдумы

ГБР Украины передало дело вице-спикера Госдумы Бабакова в суд

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило следствие по делу против вице-спикера Госдумы Александра Бабакова и передало его в суд. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Депутату заочно предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины и оправдании действий России. Санкции по статьям предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Причиной обвинения стало то, что Бабаков голосовал за включение Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации, а также называл Донецкую народную республику и Херсонскую область «территориями, которые Россия должна не спонсировать, а развивать и использовать в собственных экономических целях».

Киев объявил в розыск вице-спикера Госдумы в декабре 2023 года. Одновременно с этим был был объявлен в розыск президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.