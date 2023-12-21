На Украине объявили в розыск вице-спикера Госдумы и российского бизнесмена

На Украине объявили в розыск вице-спикера Госдумы Бабакова и бизнесмена Гинера

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск вице-спикера Госдумы Александра Бабакова. Государственное бюро расследований (ГБР) республики сообщило о розыске российского бизнесмена, президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Об этом сообщает Forbes.ua.

Их обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса (УК) страны.

Осенью 2022 года СБУ начала обыски в украинской энергокомпании VS Energy, акционерами которой были Гинер и Бабаков. При этом в компании заявляли, что россияне никак не связаны с предприятием.