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16:03, 21 декабря 2023Бывший СССР

На Украине объявили в розыск вице-спикера Госдумы и российского бизнесмена

На Украине объявили в розыск вице-спикера Госдумы Бабакова и бизнесмена Гинера

Фото: Стрингер / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск вице-спикера Госдумы Александра Бабакова. Государственное бюро расследований (ГБР) республики сообщило о розыске российского бизнесмена, президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Об этом сообщает Forbes.ua.

Их обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса (УК) страны.

Осенью 2022 года СБУ начала обыски в украинской энергокомпании VS Energy, акционерами которой были Гинер и Бабаков. При этом в компании заявляли, что россияне никак не связаны с предприятием.

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      Алевтина Запольская
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