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15:51, 22 ноября 2022Бывший СССР

СБУ начало обыск в связываемой с российскими предпринимателями энергокомпании

СБУ начала обыск в энергокомпании VS Energy, ее связывают с российскими предпринимателями

Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проводить обыск в украинской энергокомпании VS Energy, ранее ее акционерами были российские предприниматели, пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

VS Energy занимает 10 процентов энергетического рынка страны и контролирует «Херсоноблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Житомироблэнерго», «Ровнооблэнерго» и «Черновцыоблэнерго».

Ранее акционерами компании были россияне Евгений Гинер и Михаил Воеводин, а также зампред Госдумы России Александр Бабаков. Однако уже в мае 2022 года в VS Energy заявили, что эти люди никак не связаны с предприятием.

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