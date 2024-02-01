В Аргентине задержали россиянина по запросу Украины

Задержанного по запросу Киева в Аргентине россиянина могут выдать Украине

Полиция Аргентины задержала россиянина 30 января по запросу Киева. Об этом рассказала РИА Новости заведующая консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова.

По ее словам, гражданин России И.И. Чуркин прибыл в Аргентину вместе с семьей с туристическими целями. В ближайшие 45 дней ожидается заседание суда. Суд должен был рассмотреть дело и решить, экстрадировать ли мужчину на Украину или нет.

Ранее полиция Аргентины задержала гражданку России Людмилу Авдюхину. Она подозревается в хищении 150 миллионов рублей. На родине Авдохина была директором агентства недвижимости и, как считают правоохранительные органы, присвоила средства своих клиентов. Всего в деле фигурируют 30 потерпевших.