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10:02, 30 января 2024Силовые структуры

В МВД рассказали о задержанной в Аргентине россиянке

МВД: задержанная в Аргентине россиянка похитила на родине 150 миллионов рублей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Задержанная в Аргентине жительница Барнаула Людмила Авдюхина подозревается в хищении 150 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, изначально было известно о хищении 50 миллионов рублей. Эти деньги граждане передали в агентство недвижимости и заключили договоры хранения. Но позже выяснилось, что россиянка несколько раз самостоятельно заключила договоры займа с жителями Алтайского края на 100 миллионов рублей. Суммы она получала наличными, а затем присваивала себе.

Всего в деле фигурируют 30 потерпевших. Авдюхина находится в международном розыске.

3 января сообщалось, что полиция Аргентины задержала гражданку России. Суд должен был рассмотреть ее дело и решить, экстрадировать ли женщину в Россию или нет.

Авдохина приехала в Аргентину в начале 2023 года вместе с мужем, дочерью и свекровью. Они несколько раз меняли адреса проживания, чтобы запутать следы.

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      Екатерина Кашурникова
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