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03:50, 3 января 2024Мир

В Аргентине задержана разыскиваемая за мошенничество россиянка

La Nacion: в Аргентине задержана разыскиваемая за мошенничество россиянка

Фото: Reuters

Полиция Аргентины задержала россиянку Людмилу Авдохину, которую на родине подозревают в мошенничестве на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает издание La Nacion.

В ближайшее время суд рассмотрит ее дело, решив, экстрадировать ли женщину в Россию или нет. На родине Авдохина была директором агентства недвижимости и, как считают правоохранительные органы, женщина присвоила средства своих клиентов.

Авдохина приехала в Аргентину в начале 2023 года вместе с мужем, дочерью и свекровью. Они несколько раз меняли адреса проживания, чтобы запутать следы.

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      Марина Совина
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