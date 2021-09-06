Парень обнаружил старое послание и позвал девушку на свидание спустя годы

22-летний парень рассказал на Reddit о том, как разбирал старые вещи и случайно обнаружил спрятанную любовную записку, написанную пять лет назад. Спустя годы он решил связаться с девушкой, которая отправила послание, и позвал ее на свидание.

Автор поста объяснил, что пять лет назад занимался в теннисном клубе. Вместе с ним туда ходила очень красивая, но стеснительная девушка. «Ее лучшая подруга все время повторяла, что я нравлюсь ей. Я никогда в это не верил, потому что она избегала даже разговоров со мной», — поделился рассказчик.

Затем они с девушкой оказались в летнем лагере. В конце смены она подарила ему оригами — все это время парень хранил поделку на полке. Спустя пять лет герой истории начал собирать вещи и обнаружил в оригами записку. «Мне очень нравятся твои веснушки, а еще я думаю, что ты очень добрый», — гласил текст послания. Кроме того, девушка указала там свой телефонный номер.

«Теперь я чувствую себя очень глупо. Не столько потому, что я упустил свой шанс, сколько потому, что она наверняка подумала, что я проигнорировал ее», — признался рассказчик. Парень добавил, в итоге решился написать девушке в Instagram, так как они до сих пор подписаны на страницы друг друга. Она очень обрадовалась, получив сообщение, и пригласила героя истории выпить кофе.

В комментариях к истории автора попросили обязательно рассказать, чем закончится их свидание. «Обязательно приударь за ней!» — порекомендовал один из пользователей. Многие также похвалили девушку за то, что она написала такую простую, искреннюю и полную дружелюбия записку парню, который ей нравился.