Женщина услышала шутку родителей и выгнала их из дома

Пользовательница Reddit c ником Long-Gloomy рассказала историю о том, как выгнала родителей из дома за насмешку над ее доходами. Женщина отметила, что услышанная шутка родственников сильно обидела ее, и получила поддержку со стороны пользователей сети.

Автор поста пожаловалась, что мать и отец никогда не поддерживали ее увлечение фотографией. «Родители заставили меня поступить на техническую специальность в университет. Все закончилось тем, что я бросила учебу через два года и нашла малооплачиваемую работу», — заявила она. Пользовательница продолжила заниматься хобби и уже через несколько лет нарастила внушительную клиентскую базу.

Недавно женщина и ее супруг купили новый дом, причем, по словам рассказчицы, большую часть суммы внесла она. «Я пригласила родителей на ужин к нам. Они начали расхваливать моего мужа, потому что подумали, что дом приобрел именно он. Когда мой супруг поправил их, они лишь рассмеялись и попросили его не лгать им. По их мнению, я живу за счет мужа», — поделилась юзер. Обидные слова родственников сильно задели женщину, и она попросила их уйти.

«Я очень много работала для того, чтобы добиться того, что имею сейчас. Я не знаю, правильно ли я поступила, бросив учебу в университете, но это был мой путь. Я сказала родителям, чтобы они немедленно покинули мой дом. Со стороны это прозвучало грубо, и они были шокированы. Но я настояла на том, чтобы они ушли. Они были очень расстроены», — вспомнила пользовательница.

Большинство комментаторов встали на сторону автора поста. «Если родители не могут уважать вас и ваши достижения, то не приглашайте их больше», — посоветовал ей пользователь с ником SnooDoughnuts2846. «Вы поправили их, но они не захотели вас слушать. Вы поступили правильно. Если бы вы не остановили их сейчас, то эта проблема всегда бы вас преследовала», — написал комментатор под ником Fine_Prune_743.

Ранее пользователи Twitter рассказали о самых сильных обидах на родственников.

