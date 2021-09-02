В сети вспомнили самые сильные обиды на родственников

Пользователь Twitter под ником @fcuktv спросил у подписчиков о самых сильных обидах на своих родственников. В качестве примера он рассказал историю семилетней давности из своей жизни.

«Мои через два часа после начала моей свадьбы встали всей толпой, собрали алкоголь и еду со столов, забрали горячее и уехали на дачу», — написал @fcuktv. Он добавил, что не может поверить в то, как поступили члены его семьи, даже спустя много лет.

В комментариях к посту другие пользователи тоже решили поделиться своими обидами. Пользовательница @Miishkaa призналась, что не общается с дядей и тетей, потому что те выкинули ее кошку в поле и уехали. «После этого позвонили и рассказывали мне, девятилетней, как она бежала за машиной», — вспомнила девушка.

Пользовательница под ником @RanyarL заявила, что однажды в детстве у нее был сильный приступ астмы. Отец издалека кинул ей пакетик с лекарствами, а затем повернулся к ее брату и сказал: «Черт с ней, пусть помирает», и продолжил воспитательную речь про уборку. «Считаю, что тогда мой отец (именно как родитель) для меня умер», — заявила обиженная девушка.

@Tomato_Dagon призналась, что ненавидела родителей за то, что мать много лет ее избивала, а потом делала вид, будто девочка все выдумывала. При этом отец доводил ее до истерики во время двухлетней депрессии.

Девушка с ником @pollyshatzkaya вспомнила историю, как ездила к заболевшей бабушке в деревню, когда все остальные родственники отказались. «Я отложила все дела, приехала, ухаживала за ней месяц, а когда она поправилась, сказала мне: "Собирай свои вещи и уезжай сегодня же!" А потом рассказала всем родственникам, что я украла три тысячи рублей», — описала ситуацию она.

Татьяна Гусева заявила, что первую брачную ночь начала с мытья посуды в свадебном платье — ее заставила это сделать свекровь. В итоге девушке пришлось перемыть тарелки, оставшиеся от 75 гостей. https://twitter.com/gusevatp/status/1432307352364015618

Ранее пользователь Reddit под ником aita_wasiwronginthis рассказал, как неудачно пошутил про свою девушку в ресторане на встрече с друзьями. Из-за этого возлюбленная сильно расстроилась, и отношения пары испортились.