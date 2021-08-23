Парень неудачно пошутил про свою девушку и испортил отношения с возлюбленной

Пользователь Reddit неудачно пошутил про свою возлюбленную и оскорбил ее при друзьях

Пользователь сайта Reddit под ником aita_wasiwronginthis рассказал, как неудачно пошутил про свою девушку в ресторане на встрече с друзьями. Из-за этого возлюбленная сильно расстроилась, и отношения пары испортились.

Молодой человек встречался со своей девушкой полгода, когда они начали знакомить друг друга со своими друзьями. В тот день его возлюбленную пригласили на день рождения, на вечеринку они пошли вместе.

Рассказчик отметил, что среди гостей мероприятия была девушка по имени Бет (Beth), которая имела привычку оскорблять других людей за спиной. За это возлюбленная автора поста ее недолюбливала. По стечению обстоятельств в ресторане, где отмечался день рождения, пара села именно напротив Бет.

По словам рассказчика, его девушка не ест красное мясо и не пьет красное вино — она предпочитает белое вино и морепродукты, зато он сам, наоборот, большой любитель стейков и красного вина. «Неожиданно Бет заказала то же, что и я, тогда я и пошутил: «Я явно встречаюсь не с тем человеком». Молодой человек добавил, что в тот момент почувствовал, как возлюбленная похолодела от обиды.

По приезде домой возлюбленная набросилась на парня из-за неудачной шутки при Бет, которая, по мнению девушки, сразу начнет распространять слух по городу о том, что по-настоящему понравилась автору истории.

В заключение автор признался, что очень сожалеет о сказанном, ведь его девушка осталась крайне расстроена. По его словам, возлюбленная и раньше делала замечания относительно шуток, так как иногда они ранят ее.

Пользователи сети посчитали шутку неуместной: «Это совершенно не смешно. Такие "шутки" могут заставить вашу девушку сомневаться в себе», — заявила daniellejj. Некоторые юзеры оказались более категоричными. «Я бы тебя бросила после такого», — написала sunset-2.

Ранее другая пользовательница Reddit под ником LapisLazuli1313 поделилась историей, как поругалась с близкой подругой и ее женихом. По словам девушки, мужчина неудачно пошутил и оскорбил ее своим замечанием, чем испортил грядущий праздник.