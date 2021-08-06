Жених оскорбил подружку невесты и испортил праздник

Пользовательница Reddit под ником LapisLazuli1313 поделилась историей о том, как поругалась с близкой подругой и ее женихом. По словам девушки, мужчина неудачно пошутил и оскорбил ее своим замечанием, чем испортил грядущий праздник.

Женщина рассказала, что у них с супругом нет детей, и добавила, что они поженились 10 лет назад. «Год назад у меня случился выкидыш. Тогда врачи сказали мне, что я больше никогда не смогу родить. Эта новость стала большим ударом для меня, так как я давно мечтала стать матерью. Полгода я лечилась от депрессии», — поделилась она.

Недавно пользовательница получила приглашение на свадьбу. Близкая подруга предложила ей стать подружкой невесты. «Ее жених всегда вел себя высокомерно. Каждый раз, когда я пыталась привлечь внимание подруги и заговорить с ней, он как будто обижался. Мой муж предположил, что жених ревнует ко мне, но тогда мне показалось это смешным», — вспомнила она.

Через некоторое время героиня истории встретилась с подругой, и между ними состоялся неприятный разговор. Невеста заявила, что хочет продать дом и купить новый, потому что скоро собирается родить ребенка. «Мой жених сказал, что мы не должны быть людьми, которые живут десять лет вместе и так и не заводят детей», — сказала она подруге.

Автор поста призналась, что эти слова сильно ранили ее. Женщина сказала невесте, что откажется от роли подружки на свадьбе, если жених будет и дальше обижать ее. В результате они сильно поссорились, и пользовательницу попросили не появляться на празднике.

Ранее юзер Reddit под ником meansisterTA2 рассказала , что свадьба ее сестры едва не расстроилась из-за бывшей девушки жениха. Невеста сама пригласила на торжество экс-возлюбленную будущего мужа. Ее неожиданное появление чуть не испортило молодоженам праздник.