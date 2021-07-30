Блогерша показала необычный способ найти любовь в спортивном зале

Пользовательница TikTok под ником fitby.ash показала свою историю любви, которая началась с ее падения в спортивном зале. О необычном способе знакомства девушка рассказала в соцсети.

Блогерша поделилась, что приседала в зале со штангой, но не рассчитала силы и взяла слишком большой вес. В итоге fitby.ash не выдержала и упала вместе со снарядом. Вскоре проходивший мимо незнакомый парень помог ей встать.

«Мне так неловко из-за того, что это случилось», — подписала девушка первое видео, набравшее более миллиона просмотров. Однако пользователи в комментариях посчитали, что произошедшее может стать началом истории любви между fitby.ash и ее «спасителем». «Надеюсь, ты пойдешь с ним на свидание», — написал один из юзеров.

В ответ на комментарий блогерша выложила ролик, где продемонстрировала, как путешествует на машине, а за рулем ее новый знакомый из спортзала. Пользователи порадовались за пару и высказали надежду на дальнейшее развитие их отношений.

«О боже, это происходит! Сохраняем спокойствие, сохраняем спокойствие», — написал юзер под ником b.tchwstomachissues. После fitby.ash опубликовала еще два совместных ролика из спортзала и кафе, в котором у влюбленных было свидание. «Лучшая история любви на свете», — заявил в комментариях ivanmilkovich, а юзер zara.tahir сообщил: «Если вы не сыграете свадьбу, то мое сердце будет разбито».

Ранее блогерша Меган Мари Лэммонс (Megan Marie Lammons) из США рассказала, как ей удалось узнать об измене возлюбленного по одной детали на фотографии.

