В сети перечислили самые нелепые причины развода

Пользователи Reddit рассказали, с какими самыми нелепыми причинами развода они сталкивались. В комментариях к посту юзера с ником u/KarysMR своими историями поделились юристы.

«Никто никогда не поверит мне, но это чистейшая правда. Мужчина подал на развод из-за того, что его жена съела все сладости, которые он приготовил для себя», — написал пользователь Brkiri. «Мой брат разошелся со своей четвертой супругой, потому что она узнала, что ее обручальное кольцо когда-то принадлежало его третьей жене», — сообщил юзер под ником KenComesInABox.

По словам комментатора automind, одна его знакомая развелась с мужем из-за того, что он всегда бросал мокрое полотенце на кровать. Это сообщение набрало больше всего лайков. Многие назвали поведение мужчины отвратительным. «Есть стул, балкон, батарея, в конце концов. Я могу найти еще 15 мест в доме, куда можно повесить мокрое полотенце», — подчеркнул юзер под ником Nathaniel66.

Ранее пользователи Reddit перечислили худшие подарки на день рождения. Комментатор WonderWeeble посетовал на то, что он получил машинку для удаления катышков на свое 12-летие. Юзер с ником mikeardigan сообщил, что его бабушка и дедушка делали ему и его брату один и тот же подарок на протяжении десяти лет. Это был набор из трех плоскогубцев.