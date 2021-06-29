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В сети перечислили худшие поступки учителей

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Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Пользователи Reddit поделились историями о худших учителях, с которыми они сталкивались, когда были школьниками. Свои рассказы об ужасных и садистских поступках педагогов они опубликовали под постом юзера с ником Ara-Rat.

«Довел до слез девочку, оскорбляя ее за то, как она поет, и не помог подняться ребенку, который упал с инвалидного кресла», — написал Random_Guy_9201. «Крал вещи с наших парт, а потом обвинял других учеников», — вспомнил GoneInSixtyFrames. Юзер добавил, что его одноклассники ловили педагога на воровстве, однако руководство школы не приняло никаких мер.

Некоторые комментаторы заметили, что у их учителей были проблемы с контролем гнева. Так, преподаватель пользователя с ником DrummingCouch бросался в учеников проектором. Другие добавили, что их учителя музыки кидали в детей дирижерские палочки, громкоговорители и пюпитры.

Юзер с ником Mugwump66 поделился историей своего брата. Во втором классе учитель постоянно издевался и смеялся над мальчиком. Из-за сильного стресса ребенок начал заикаться. Его родители жаловались на педагога директору, однако не смогли повлиять на ситуацию. Когда мальчик перешел в среднюю школу, другой учитель стал издеваться над тем, что он заикается. Из-за постоянных насмешек ребенок стал замкнутым и начал страдать из-за низкой самооценки. Рассказчик добавил, что, став взрослым, его брат так и не смог справиться с этими проблемами.

Пользователь MajorasInk сравнил свою учительницу начальных классов с ведьмой и отметил, что она постоянно наказывала его за гиперактивность. К примеру, женщина иногда привязывала его к стулу, а на линейках держала за руку, сжимая ее до хруста костяшек. «В эти моменты она улыбалась и спрашивала, больно ли мне», — вспомнил мужчина.

Другие комментаторы рассказали, что их педагоги тоже проявляли садизм по отношению к детям. Так, несколько пользователей рассказали о том, как их учителя заклеивали рот ученикам скотчем, вдавливали в руки карандаши или закрывали самых непослушных детей в маленьких комнатах без света.

Юзеры назвали учителей, допускавших подобное в своей педагогической практике, психопатами. Некоторые добавили, что такие люди не должны учить детей. Пользователи также подчеркнули, что подобные поступки не лучшим образом отразились на дальнейшей жизни многих учеников.

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