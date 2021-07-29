Невеста пригласила на свадьбу неожиданную гостью и испортила торжество

Пользовательница Reddit под ником meansisterTA2 рассказала историю о том, как свадьба ее сестры Сии (Sia) едва не расстроилась из-за бывшей девушки жениха Брета (Bret). Невеста сама пригласила на торжество экс-возлюбленную будущего мужа по имени Фэй (Faye). Ее неожиданное появление чуть не испортило молодоженам праздник.

По словам автора истории, раньше Брет встречался с Фэй, а затем ушел к Сии. «Фэй очень тяжело переживала расставание. Она прекратила общаться с Сией и Бретом, и, чтобы забыть предательство, переехала учиться в другой штат. С тех пор от нее не было никаких вестей», — поделилась автор поста.

После четырех лет молчания невеста решила помириться с бывшей подругой и пригласила ее на свадьбу. «Сиа надеялась, что она не ответит. Моя сестра просто хотела сделать широкий жест, предложив мир», — объяснила пользовательница. Однако бывшая девушка жениха решила прийти на церемонию и испортила торжество.

Рассказчица вспомнила, что Фэй выбрала для мероприятия красивый яркий наряд, который заметно выделялся на фоне скромных платьев невесты и ее подруг. «Она выглядела потрясающе. Все гости обсуждали только ее появление. После обмена клятвами Фэй беседовала с гостями и толком не говорила с Сией. Моя сестра была очень расстроена», — поделилась meansisterTA2.

Ранее другой пользователь Redditрассказал, как чуть не испортил свадьбу своему другу. Он разозлился из-за требований невесты и раскрыл правду о молодоженах во время тоста. Он пожаловался, что в день церемонии его друг только то и делал, что кричал и отдавал приказы.