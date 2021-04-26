Мужчина раскритиковал свадебное платье возлюбленной и прослыл идиотом

Мужчина увидел свадебное платье возлюбленной за несколько месяцев до свадьбы и раскритиковал его: он сообщил невесте, что наряд не идет ей. В комментариях под постом на Reddit, в котором он поделился этой историей, многие пользователи посчитали, что герой истории поступил некорректно, а сам он прослыл идиотом.

Рассказчик сообщил, что его будущая жена в течение нескольких месяцев готовилась к торжеству и делала покупки. Мужчина отметил, что ему нравились идеи по оформлению праздника, которые предлагала его возлюбленная, и он высоко оценил платья для подружек невесты, которые она выбрала.

Затем женщина решила показать ему платье за девять тысяч долларов, которое купила для себя. Перед демонстрацией автор поста спросил у нее, хочет ли она услышать его настоящее мнение или же она просто хочет, чтобы он увидел вещь, которая ей бесповоротно нравится. Невеста, по его словам, выбрала первый вариант.

«Когда она надела платье и вышла из ванной, я был разочарован. Она очень красивая женщина, которая выглядит прекрасно в любой одежде, но платье совершенно не шло ей и не соответствовало теме праздника, на проработку которой она потратила столько сил», — описал герой истории свои впечатления.

Его возлюбленная выбрала сияющее платье с огромной юбкой, которое было абсолютно не похоже на модели, которые она показывала ему до покупки. Мужчина заключил, что в платье его невеста была похожа на принцессу из мультфильмов Disney.

Так как автор поста пообещал женщине быть честным, он сказал, что ему не нравится наряд и что он крайне удивлен таким выбором. Услышав это, невеста уехала к матери, назвала его придурком в сообщении и заблокировала.

«Ты идиот. Она уже купила это платье, потратив тысячи долларов. Его нельзя вернуть. Теперь она должна либо потратить еще кучу денег, чтобы купить другое платье, либо надеть вещь, которая тебе не нравится», — раскритиковал героя истории Daytripsinsidecars и посоветовал ему предложить возлюбленной незначительно изменить платье и сказать, что новая версия нравится ему.

С такой оценкой согласились многие пользователи. «Теперь я знаю, почему существует традиция не показывать платье до свадьбы, ведь в этом случае возникает риск, что торжество вообще отменят из-за нелепой причины», — пошутила onlyhere4laffs.

В то же время некоторые пользователи встали на сторону мужчины. Они заметили, что невеста слишком бурно отреагировала на его слова и продемонстрировала свою неготовность решать проблемы. «Может быть, она нервничает из-за предстоящей свадьбы, но она не просто уехала к родителям и отказалась говорить. Она еще и заблокировала автора поста. Мне кажется, что она зашла слишком далеко», — поделился AnimalLover38.