Друг жениха разозлился и раскрыл всю правду о паре в свадебном тосте

Друг жениха рассказал, как долгое время старался помочь своему приятелю и его невесте со свадебной церемонией и соглашался со всеми ее требованиями. Пользователь Reddit с ником CaregiverHuge1686 пояснил, что в итоге он так разозлился из-за их искусственных ограничений, что раскрыл всю правду о молодоженах во время тоста. Его решение по-разному оценили в комментариях к посту.

30-летний автор записи сообщил, что мероприятие прошло на прошлой неделе. Мужчина объяснил, был готов помочь другу со свадьбой, но был ограничен в тратах: недавно купил дом, а к концу года он станет отцом.

Рассказчик отметил, что сначала его смутили требования, которые невеста друга предъявляла к нему и его супруге. К примеру, она запретила им говорить о беременности жены, а также пожаловалась на то, что автор поста не захотел оплатить бар на свадьбе.

Невеста также потребовала предварительно прочитать речь, которую CaregiverHuge1686 хотел произнести на церемонии. Женщина заставила внести в текст несколько правок: она запретила включать шутки, которые бы поняли только автор поста и его друг, а также не разрешила упоминать события из жизни жениха, в которых она не участвовала.

«В день свадьбы невеста и мой приятель только и делали, что кричали на меня и отдавали приказы. Я пошел в бар, чтобы выпить. И тут мать невесты подошла и предупредила меня, что не надо напиваться, так как я уже достаточно испортил день ее дочери. Это стало последней каплей», — описал автор. В результате он решил не дарить паре подарок от их семьи, а во время тоста процитировал друга, который сказал, что «будет иметь дело с ее вздорами всю оставшуюся жизнь». В свадебной речи мужчина заверил друга, что будет всегда рядом с ним, особенно во время его развода.

В комментариях мнения о высказывании рассказчика разделились. Одни посчитали, что он поступил корректно, учитывая постоянное давление со стороны требовательной невесты. Другие написали, что ему стоило гораздо раньше отказаться от участия в церемонии, чтобы не портить свадьбу и сохранить отношения с другом.