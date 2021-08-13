Женщина сказала племяннику одну фразу и испортила семейный праздник

Пользователь Reddit под ником Korzaz рассказал историю о том, как поругался с тетей на семейной встрече. Родственница произнесла одну фразу, которая унизила его. После этого, по словам 22-летнего парня, праздник был испорчен.

«Я давно не виделся с родными, и поэтому мы решили устроить совместный пикник в парке. <...> Я принес с собой пирог и пластиковые стаканы и помог накрыть на стол. Когда я сел напротив моего отца, то услышал замечание от тети. Она сказала, что за этим столом могут сидеть только взрослые. Мне же нужно пересесть за "детский стол"», — вспомнил пользователь Korzaz.

Рассказчик в свою очередь напомнил родственнице, что ему уже исполнилось 22 года, он водит машину, ходит на работу и сам оплачивает счета. В ответ женщина заявила, что он сможет сеть за «стол для взрослых» только тогда, когда у него появятся свои дети.

Когда родственница попросила поддержки у других представителей старшего поколения, то молодой человек сорвался. «Я взял стаканы, которые привез, пожелал всем хорошего дня и уехал», — написал Korzaz. После конфликта он получил несколько сообщений от родных с просьбой вернуться, но в итоге он отказал им.

Ранее пользовательница Reddit под ником LapisLazuli1313 поделилась рассказом о том, как поругалась с близкой подругой и ее женихом. По словам девушки, мужчина неудачно пошутил и оскорбил ее своим замечанием, чем испортил грядущую свадьбу.