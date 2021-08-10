Женщина предложила необычный способ привлечь безработного мужа к уборке и стирке

Женщина решила мотивировать безработного мужа на выполнение домашних обязанностей возможностью поиграть в видеоигры. О необычном способе привлечь мужчину к уборке, стирке и мытью посуды она написала в посте на сайте Reddit.

27-летняя пользовательница, чье имя не называется, поделилась историей в сабреддите AmItheAsshole («А не сволочь ли я?»). Она рассказала, что ее 27-летний муж не работает, не учится, ничего не делает по дому, а только играет в видеоигры целыми днями, в то время как она работает на полную ставку, а в свободное время вынуждена заниматься домашними делами. Автор поста много раз пыталась привлечь мужчину к выполнению обязанностей по дому, но безуспешно.

Разговоры с ним ни к чему не привели — он утверждал, что забывал о просьбах жены убраться или постирать вещи. Тогда она предложила любителю видеоигр составить список дел и повесить его на холодильник. Мужчина посчитал это предложение унизительным и отказался.

Пользовательница отметила, что оплачивает счета за интернет и теоретически может отключать его, пока муж не сделает работу по дому. Однако ей долгое время казалось, что этот метод больше подходит для воспитания детей, а не для воздействия на взрослого человека.

После долгих раздумий пользовательница нашла новый способ привлечь мужа к домашним делам — она предложила «платить» часами видеоигр за выполненную работу. Например, мытье посуды она планировала обменять на полтора часа игры, вынос мусора — на полчаса, а стирку одежды — на два часа. Мужчина раскритиковал и этот вариант, посчитав его еще более детским и оскорбительным.

Тогда она спросила других пользователей сайта, правильно ли она поступает. Пост собрал тысячу комментариев. «Она обращается с ним как с ребенком, потому что он ведет себя как ребенок. И не похоже, что у него есть желание измениться (и нет стимула для этого). Зачем так жить? Если вам все равно приходится делать всю работу по дому, по крайней мере, делайте ее только для одного человека — для себя», — написал один из комментаторов. Многие из них призвали задуматься автора поста, нужны ли ей вообще такие отношения.

Ранее сообщалось, что женщина пожаловалась, что ее прожорливый муж съедает все продукты в доме, тем самым ставя под угрозу их брак, и нашла понимание в сети. Все, что она готовила и покупала, он моментально съедал, не оставляя ей ни кусочка.