Жена пожаловалась на прожорливого мужа и нашла понимание в сети

Женщина пожаловалась, что ее прожорливый муж съедает все продукты в доме, тем самым ставя под угрозу их брак, и нашла понимание в сети. Об этом она написала в посте на сайте Reddit.

Автор поста поделилась переживаниями с пользователями в сабреддите AmItheAsshole («А не сволочь ли я?»), чтобы узнать, на чьей стороне правда. Женщина рассказала, что ее муж ведет себя эгоистично в вопросах еды: все, что она готовит и покупает, он моментально съедает, не оставляя ей ни кусочка. При этом сам он не ходит в магазин и не помогает готовить. По ее мнению, поведение мужа угрожает их браку.

«Скорее всего, все идет из детства: я привыкла делиться и никогда не брать последний кусочек, а у мужа все иначе — ему разрешали есть все и в любых количествах, поэтому теперь его девиз по жизни "еду нужно есть, а не хранить"», — сказала женщина.

Пост собрал множество комментариев, в основном читатели разделили мнение автора и выразили женщине сочувствие. «Ваш муж даже не признает наличия проблемы, так что просто перестаньте покупать ему еду или спрячьте ее, и, может быть, тогда он задумается о своем поведении», — посоветовал комментатор.

Ранее сообщалось, что прожорливая золовка разозлила невесту на свадьбе. Она пожаловалась на сестру жениха, съевшую все с ее тарелки на свадьбе, когда она отошла в туалет.