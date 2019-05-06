Прожорливая золовка разъярила невесту на свадьбе

Британка пожаловалась на сестру жениха, съевшую ее блюдо на свадьбе, пока она отходила в туалет. Об этом сообщает издание Metro.

Невеста отметила, что попробовала всего два или три кусочка фаршированной баранины до того, как отлучиться в уборную. На обратном пути британка несколько минут поговорила с одной из подруг. Когда невеста пришла к своему месту, она обнаружила, что его заняла золовка.

«Я подумала, что это немного дерзко, но справедливо — все же я оставила его [место]. Но когда я подошла к столу и увидела, что она съела все, что было на тарелке, я не знала, что делать, и просто встала рядом», — написала невеста. По ее словам, сестра жениха извинилась за то, что присела на ее место, но ни слова не сказала о еде.

Девушка все же набралась смелости и спросила золовку, зачем она так поступила. Та призналась, что сочла, что британка не собирается доедать, так как сидит на диете. «Я потеряла дар речи, она стояла с самодовольным видом, а жених скромно уткнулся в тарелку. Я ей объяснила, что просто отошла в туалет, а она ответила "о, прости, но еще будет десерт, наверное" и ушла», — рассказала невеста.

Как оказалось, ее жених тоже думал, что она больше не будет есть, а потому не остановил сестру. Британка решила не устраивать скандал, но настроение было испорчено.

Невеста спросила у пользователей Mumsnet, имела ли она основание злиться, но вскоре удалила тред. Однако до этого десятки людей посочувствовали ей и отметили, что золовка поступила крайне некрасиво.

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