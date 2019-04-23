Невеста обиделась на жениха из-за формы помолвочного кольца

Анонимная невеста обиделась на жениха из-за дизайна кольца, которое он подарил ей на помолвку. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о серебряном кольце с драгоценными камнями, расположенными в виде собачьей лапки: крупный бриллиант по центру, а над ним еще четыре — поменьше.

«Я люблю своего будущего мужа, но я заставила его переплавить кольцо, чтобы оно не было похоже на собачью лапку. Кто в здравом уме будет ходить с собачьей лапкой на руке?», — пожаловалась девушка в Facebook и добавила, что обожает свою собаку, но не намерена ходить с таким украшением всю жизнь.

Большинство комментаторов поддержали невесту. «Это кольцо предстоит носить всю оставшуюся жизнь. Оно должно тебе нравиться», — согласилась одна пользовательница соцсети. «Я одна из тех психов, которые проводят все свободное время на собачьих выставках, но если бы мой муж подарил мне нечто такое, я бы с ним развелась», — заявила другая.

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Однако нашлись и те, кто не разделил мнения невесты. «Я стыжу тебя за то, что ты ругаешь человека, который старался сделать что-то уникальное и особенное для ваших отношений», — возмутилась комментаторша. «Это не самая очевидная собачья лапка, я бы носила его с гордостью», — заметила другая.

В августе 2018 года еще одна невеста обругала своего жениха за помолвочное кольцо. Она случайно обнаружила чек на его покупку и увидела слишком низкую, по ее мнению, цену. «Он купил кольцо за 1,3 тысячи фунтов (107 тысяч рублей). Я была уверена, что на такое значимое украшение он потратит намного больше», — жаловалась девушка в посте на платформе Mumsnet.

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