Девушка поругалась с экономящим на еде для матери отчимом и нашла поддержку

Девушка пожаловалась, что жадный муж ее матери заставляет жену заказывать бургеры без сыра и мяса, чтобы сэкономить, и нашла поддержку в сети. Об этом она написала в посте на сайте Reddit.

Автор поста поделилась переживаниями с пользователями в сабреддите AmItheAsshole («А не сволочь ли я?»). Она рассказала, что после того, как она поступила в колледж и переехала, ее мать вышла замуж. По словам девушки, отчим оказался неплохим человеком, но у него есть недостаток — скупость. Так, во время совместных походов в кафе и рестораны мужчина пытается сэкономить на еде всеми возможными способами.

Например, в фастфуд-ресторанах он просил жену отказаться от сыра в бургере, блюд с содержанием мяса или от напитка. Однажды он предложил автору поста и ее молодому человеку заказать детскую порцию лазаньи вместо взрослой, чтобы сэкономить несколько долларов.

Мужчина старался не тратиться и на подарки родным и близким, а если приходилось, то он мог пожаловаться на стоимость вещи получателю подарка. Его жадность раздражала девушку, и в один из совместных походов в общепит она не сдержалась и вызвала его на разговор.

«Я спросила, действительно ли он настолько жадный, что попросит кого-то отказаться от мяса или от напитка, чтобы сэкономить пару долларов?» — рассказала она. Мать девушки поддержала ее, сказав, что тоже устала от того, что муж за нее выбирает еду и не дает тратить заработанные ею деньги на подарки родным. Услышав это, мужчина пришел в ярость и обвинил падчерицу в грубости.

Девушка объяснила, что хотела заступиться за свою мать, однако родственники посчитали, что она не должна была ничего высказывать мужчине, тем более в присутствии других людей. Комментаторы поддержали автора поста и выразили сочувствие ее матери. Один из них написал: «Он заслуживает осуждения за свое поведение. Это ненормально. Сделайте так, чтобы он чувствовал себя паршиво всякий раз, когда он пытается сэкономить и диктует, что и кому есть. Так он поймет, что ощущают окружающие».

Ранее сообщалось, что женщина пожаловалась на наглую золовку и нашла понимание в сети. Оказалось, что сестра ее мужа украла имя, которое супруги выбрали для ребенка, а потом обвинила пару в том же самом.