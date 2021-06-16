Женщина рассказала о «вечной» мести бывшему парню и вызвала споры в сети

Американка по имени Кристина рассказала, что уже пять лет мстит бывшему парню при помощи спама, и вызвала споры в сети. Тактикой долгой мести она поделилась на своей странице в TikTok.

Молодые люди расстались в 2016 году, и с тех пор Кристина регулярно подписывает бывшего на различные рассылки и мероприятия. «Если мне нужно прочитать статью, а сайт требует ввести электронную почту, то я даю его адрес», — сказала она.

Кроме того, американка указывает почту бывшего возлюбленного, когда подключается к Wi-Fi в аэропортах, и подписывает его на всевозможные новостные рассылки, которые ей предлагают. Женщина уверена, что молодой человек не подозревает, откуда на него валятся сотни спам-сообщений, и собирается отправлять их «вечно».

Мнение пользователей сети разделились. Некоторые нашли тактику мести женщины очень интересной и сказали, что у нее «дьявольский ум». Однако другие комментаторы задались вопросом, чем молодой человек так провинился перед ней, и даже предположили, что Кристина просто не может забыть бывшего возлюбленного.

«Как сказать, что не забыла его, не говоря ни слова», — пошутил один из пользователей.

Ранее сообщалось, что жительница американской деревни Айленд-Лейк, штат Иллинойс, отомстила неверному жениху, разослав семье и друзьям интимные фотографии его любовницы. Узнав об этом, мужчина обратился в полицию и написал заявление на бывшую партнершу.