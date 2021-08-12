Загадочно появившееся в доме платье едва не разрушило семью

Пользователь сайта Reddit под ником Kaablooie42 рассказал историю о том, как его жена обнаружила в домашней сушилке для белья неизвестное им обоим платье, которое едва не разрушило семью. Женщина заподозрила мужа в измене, однако все-таки смогла найти объяснение загадочно появившейся находке.

Мужчина поделился, что супруга вошла в спальню, показала платье, которое он ни разу не видел, и спросила, откуда оно взялось. «Это не твое?» — задал встречный вопрос Kaablooie42. Женщина ответила, что прекрасно знает свой гардероб, к тому же платье не ее размера.

По словам рассказчика, он не изменял жене, однако сложившаяся ситуация убеждала женщину в обратном. Автор истории подчеркнул, что понятия не имел, откуда в их доме появилась эта вещь: у них даже не было гостей. Он предположил, платье могло попасть в дом с грязным бельем ребенка, привезенным из детского сада, но и это оказалось недостаточно убедительным аргументом для супруги.

Неожиданно мужчина вспомнил, что это платье было среди вещей, которые его мать отправила в подарок. Услышав это, женщина вздохнула с облегчением, проверила фотографии в телефоне и обнаружила снимок того самого платья среди других вещей. «Брак спасен!» — поделился радостью мужчина в конце поста.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как случайно оставила трусы и чулки в доме брата. Когда родственник с женой обнаружили ее нижнее белье, пара поругалась, но все-таки смогла найти объяснение появлению незнакомых вещей в доме.

