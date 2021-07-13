Девушка увидела «вещий» сон и обнаружила необычную находку

Жительница США по имени Джина рассказала о том, как переехала в новый дом и в первую ночь увидела «вещий» сон. В ролике, опубликованном в TikTok, она сообщила, что после этого обнаружила в шкафу необычную находку.

Девушка поделилась, что они с парнем приобрели дом в августе 2020 года. Когда все документы были подписаны, они обнаружили, что ранее в нем умер человек. Блогерша призналась, что постаралась не думать об этой ситуации.

Вскоре они переехали. По словам автора видео, в первую же ночь она увидела необычный сон: девушке приснилось, что, когда она сидела на скамейке в парке, к ней подошла маленькая девочка. Она схватила героиню истории за руки и спросила «Могу я тебе кое-что показать?» Девушка согласилась и мгновенно очутилась в коридоре своего нового дома. Затем девочка открыла двери шкафа и достала оттуда бусы из красного бисера, похожие на четки.

Блогерша заверила, что, проснувшись утром, точно знала, что шкаф пуст, так как они с женихом только что переехали. Тем не менее, она обнаружила красные бусы ровно в том месте, на которое указала девочка из сна.

Видео набрало в сети более 800 тысяч просмотров, пользователи в комментариях просили девушку продолжить рассказывать истории из «дома с привидениями». «Не переживай, девочка-призрак просто хочет подружиться», — пошутил один из пользователей. Некоторые также посоветовали девушке переехать.

