Женщина раскрыла тайну напугавшего детей призрака

Жительница английского города Ливерпуль несколько месяцев думала, что ее дети жалуются на придуманное ими приведение, пока не раскрыла его тайну, увидев в собственном доме незнакомого мужчину. Об этом сообщает издание Daily Mail.

31-летняя мать-одиночка Лея МакКоу (Leah McCaw) заехала с тремя детьми в новый дом. Она познакомилась с одинокой пожилой соседкой, помогала ей по хозяйству и часто разговаривала с ней через садовую изгородь.

Вскоре после переезда ее девятилетняя дочь Рози закричала и стала звать на помощь, когда играла на верхнем этаже их дома. МакКоу прибежала к девочке, и та сказала ей, что видела в окне призрак мужчины. Женщина выглянула за окно, но там никого не было. Через несколько дней ее младшая дочь Молли тоже сказала, что видела призрачную фигуру в доме. Мать троих детей рассказала: «Я убедила ее в том, что она все придумала. Но дети начали жаловаться на привидение почти каждый день, и дошло до того, что они боялись подняться на второй этаж в туалет».

МакКоу решила, что дети сочиняют небылицы в силу возраста. Она почитала форумы по воспитанию детей и решила, что это нормальное явление, которое со временем пройдет. Но дети так боялись зловещего мужчины наверху, что жизнь семьи стала невыносимой.

Через несколько месяцев, когда МакКоу была дома одна и собиралась в колледж, она заметила движение наверху. Она быстро позвонила другу и поднялась на второй этаж своего дома, чтобы посмотреть, что происходит. Ей было очень страшно, но она пыталась убедить себя в том, что привидение — всего лишь выдумки ее детей.

МакКоу открыла дверь своей спальни и увидела мужчину, который стоял и смотрел прямо на нее. Незнакомец затащил женщину в комнату, закрыл ей рот рукой и сказал, чтобы она не кричала. Неожиданно она нашла в себе силы, прыгнула на нападавшего и ударила его. Мужчина впал в секундное замешательство, и ей хватило этого времени, чтобы спуститься вниз и выбежать из дома.

Прибывшие на место полицейские обыскали дом, но никого не нашли. Две недели спустя МакКоу проснулась от звука сирен. Оказалось, что полицейские штурмовали дом ее соседки. Они задержали ее сына — 29-летнего Питера Хорнби (Peter Hornby), который многократно залезал в дом МакКоу. В июне 2019 года ему предъявили обвинение в краже и нападении. Он был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы. МакКоу сказала, что ее дети до сих пор боятся ходить на второй этаж одни.

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