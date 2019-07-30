Неудачливых охотников за привидениями вызволили пожарные

В округе Адлингтон английского графства Ланкашир охотники за привидениями по неизвестной причине оказались заперты в бывшем полицейском участке. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля. Несколько звезд реалити-шоу Most Haunted вместе с гостями охотились за паранормальными явлениями и не смогли выйти из камеры на территории бывшего полицейского участка. Они уверяют, что специально перевели дверь в положение, в котором ее невозможно закрыть. Несмотря на это, она все равно закрылась.

Представитель пожарной службы отметил, что застрявших искателей приключений удалось освободить только к утру. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

В 2013 году сообщалось, что в поселке Геттисберг, штат Пенсильвания, полицейский принял экскурсию по дому с привидениями за ограбление. Сотрудник полиции ворвался в помещение и надел наручники на двоих посетителей экскурсии и их гида.

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