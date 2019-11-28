«Незнакомка» на экране видеоняни напугала многодетную мать

Мать четырех детей из американского штата Северная Каролина увидела изображение незнакомки на мониторе видеоняни и приняла его за привидение. Об этом сообщает сайт Today.

34-летняя Лейла Ливингстон (Leila Livingston) одевалась у себя в спальне и заметила на мониторе видеоняни незнакомую темноволосую женщину, которая сидела на диване и наблюдала за детьми.

Ливингстон испугалась и побежала к детям. Когда она вошла в комнату, женщины там не оказалось. «Она как будто испарилась. И мои дети были совершенно спокойны и смотрели мультфильм», — рассказала она.

Будучи уверенной, что камера видеоняни зафиксировала привидение, Ливингстон собралась звонить своей матери. В этот момент женщина заметила, что ее iPad каким-то образом переключился из режима камеры на воспроизведение последнего снятого видео. Тогда Ливингстон поняла, что испугалась собственного изображения.

Ранее сообщалось, что в округе Адлингтон английского графства Ланкашир охотники за привидениями по неизвестной причине оказались заперты в бывшем полицейском участке. Несколько звезд реалити-шоу Most Haunted вместе с гостями охотились за паранормальными явлениями и не смогли выйти из камеры на территории бывшего полицейского участка.

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