Продажи белорусского бензина на российской бирже рухнули

«Ъ»: Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже в июле упали почти в 20 раз

За последнюю неделю Петербургская биржа практически лишилась белорусского бензина, его продажи упали почти в 20 раз. Об этом со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства пишет «Коммерсантъ».

Если 1 и 2 июля объем реализации составлял 7,14 тысячи и 7,8 тысячи тонн, то 3 июля они рухнули до 240 тонн, а 6 июля составили 420 тонн.

В предыдущем месяце на Петербургской бирже было продано 90,9 тысячи тонн, что в 3,6 раза больше, чем годом ранее. При этом общий объем предложения на площадке упал на 23,9 процента, до 610,36 тысячи тонн, то есть на белорусскую продукцию пришлось почти 15 процентов.

Если учитывать внебиржевые продажи, то в июне в Россию было поставлено около 150 тысяч тонн белорусского бензина, то есть около 10 процентов от общего потребления, утверждает собеседник издания. По его словам, само по тебе топливо из соседней республики дефицит в России не закроет, но его потеря стала бы очень чувствительной.

Отдельно участники рынка отмечают надежность поставок из Белоруссии. Купленное там топливо отгружается в 30-дневный срок без срывов и переносов, в то время как в случае российских предприятий возможны задержки до 60 дней, что создает локальные дефициты.

Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев предположил, что белорусский бензин уходит с биржи из-за ограничений на рост цен. В результате ситуация на внутреннем рынке усложняется, особенно для независимых АЗС.

Однако гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин отметил, что Белоруссии фактически больше некуда продавать топливо, поэтому, скорее всего, оно реализуется по внебиржевым каналам по более высокой, чем возможна на бирже с учетом ограничений, стоимости.

Ранее вице-премьер Александр Новак признал, что ситуация на российском топливном рынке остается напряженной. Он связал трудности с летним пиком спроса и внеплановыми ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), связанных с атаками дронов.