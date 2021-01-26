Мужчина нашел в доме замурованную дверь и пожаловался на привидений

Житель английского города Камборн в графстве Корнуолл нашел в своем доме замурованную дверь, которая вела в бывшее шахтерское хранилище. Мужчина также пожаловался на жуткие совпадения и предположил, что в здании обитают привидения. Об этом сообщает CornwallLive.

Мужчина по имени Руперт Эллис (Rupert Ellis) переехал в дом несколько лет назад, а спустя время заметил, что там начали происходить странные вещи. Вскоре он выяснил, что дом был построен в XIX веке знаменитой семьей шахтеров Бассет и использовался в качестве офиса компании, занимающейся добычей полезных ископаемых.

Так, Эллис обнаружил внутри замурованный вход в помещение, где раньше хранились полезные ископаемые. Мужчина также стал свидетелем, как в доме резко выключалось, а потом снова включалось освещение, а приехавший к нему в гости друг рассказал, что слышал чьи-то шаги.

По словам Эллиса, комната, где на данный момент находится его спальня, раньше служила залом заседаний для сотрудников компании. Сняв часть нового паркета, мужчина обнаружил под ним оригинальную плитку той эпохи. Он решил провести реставрацию здания и частично вернуть ему первоначальный вид.

Ранее в январе жительница штата Аризона переехала в новый дом и обнаружила там странные вещи, оставшиеся от предыдущего владельца. Женщина нашла в здании двустороннее зеркало, провода от камер слежения и потайную комнату, где стояли пустые шкафы. Оказалось, что этот дом был частью наркокартеля, а его хозяин устраивал на его территории вечеринки.

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