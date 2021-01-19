Девушка переехала в бывший дом наркокартеля и нашла тайную комнату

Американка Анабель Микельсон переехала в новый дом в штате Аризона вместе со своими родственниками. Однако вскоре семья обнаружила странные «сюрпризы» от предыдущего владельца: в здании нашли двустороннее зеркало, провода от камер для слежки и шкафы, которые скрывались за стеной. Девушка сняла ролик про необычное жилье и опубликовала его в TikTok.

Анабель с семьей обнаружила потайную комнату, где в ряд стояли пустые шкафы. Зеркало, которое поначалу казалось обычным, оказалось двусторонним. Также девушка показала провода, к которым, вероятно, крепились камеры для слежки за зданием и прилегающей территорией.

«Раньше это был дом, который был вовлечен в наркокартель, думаю, теперь можно об этом сказать», — поделилась Анабель. Она добавила, что прошлый собственник постоянно устраивал здесь вечеринки.

«Я немного напугана!» — подписала ролик девушка. По ее словам, двор тоже таит в себе сюрпризы, поскольку где-то на территории спрятана крупная сумма денег. Анабель видела, как неизвестный искал что-то на ее участке. Пользователи соцсети согласились с американкой, что дом «действительно странный».

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