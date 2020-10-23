Две женщины нашли скрытую камеру в московской квартире

В Москве возбуждено уголовное дело по факту слежки за двумя молодыми женщинами в съемной квартире. Они обнаружили скрытую камеру в стене коридора, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как выяснили следователи, пострадавшие сняли квартиру на юге Москвы в конце августа 2020 года. Арендодателем выступил некий мужчина. Спустя полтора месяца съемщицы нашли в одной из стен микрофон и замаскированную под вентиляцию скрытую камеру.

Кто именно следил за женщинами, неизвестно. По факту незаконной слежки возбуждено уголовное дело по статье о неприкосновенности частной жизни.

В июне в Екатеринбурге нашли квартиры для съемок порноверсии «Дома-2». Из них в круглосуточном режиме велась веб-трансляция на крупнейший в мире сайт для вуайеристов. В апартаментах поселили местных студентов — они обязаны были круглосуточно ходить обнаженными и как можно чаще заниматься беспорядочным сексом.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться